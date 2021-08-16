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Понедельник, 16 августа 2021, 10:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В России каждая пятая компания отстранила или уволила отказавшихся прививаться сотрудников

В России каждая пятая компания отстранила от работы или уволила сотрудников, которые отказались вакцинироваться от Covid-19. Некоторые фирмы поощряли работников, поставивших прививку от коронавируса, премиями и отгулами.

Подавляющее большинство руководителей российских компаний столкнулись с отказами сотрудников вакцинироваться без отводов на основе медицинских противопоказаний, пишет Forbes со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Актион Кадры и HR». В исследовании приняли участие специалисты по кадрам более 900 компаний, на которых распространяется требование об обязательной вакцинации.

У 46,7% организаций таких сотрудников оказалось менее 10% от числа всего штата, у 33,2% – около трети, у 11,8% – более 50%. Лишь в 8,3% компаний никто не отказался вакцинироваться. При этом наличие сотрудников, отказавшихся от прививки без медицинских показаний, не удивило бизнес. Около 85% HR-специалистов сообщили, что ожидали такую реакцию.

Половина компаний не знают, что делать с такими сотрудниками. В каждой третьей не применяли санкции к «отказникам» и закрыли 60% квоту другими сотрудниками. Около 16% HR-специалистов признались, что их компании отстранили от работы отказавшихся привиться сотрудников, а около 5% организаций даже уволили «отказников».

40% предприятий грозили своим работникам за отказ от прививки, более трети никак не мотивировали персонал, сотрудникам каждой четвертой компании предлагали дополнительные выходные, премии и прочие бонусы.

«Компании, для которых вакцинация внезапно стала принудительной, предсказуемо отнеслись к ней без энтузиазма, – прокомментировал результаты исследования эксперт «Актион Кадры и HR» Александра Борисова. – Работников прививали «для отчета» – надо было по возможности выполнить требования врачей и властей. Отсюда и выбор мотивации в сторону санкций, а не поощрений».

Москва, Зоя Осколкова

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