Российские власти потратят 600 млн рублей на программу кибергигиены

Правительство России выделило субсидию на разработку и реализацию программы кибергигиены. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Разработчик, которого определят с помощью конкурса, должен будет предоставить план реализации программы до 2024 года, передает «Интерфакс». При этом уже в 2022 году будет запущен сервис повышения киберграмотности для госслужащих. Кроме того, победитель проведет комплексную информационную кампанию, направленную на различные группы населения.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Новый проект направлен на повышение общего уровня осведомленности граждан непосредственно в вопросах личной информационной безопасности.

Всего на реализацию просветительских мероприятий государство выделит 600 млн рублей до 2024 года. Общий охват программы в 2022 году составит почти 8 млн человек, в их числе – более 700 тысяч госслужащих.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

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