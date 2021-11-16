Зимой россияне впадают в «трудовую спячку»

Почти половина россиян хуже работают зимой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные сервисом «Зарплата.ру».

С наступлением холодного времени года работоспособность россиян падает, ощущается нехватка энергии и вялость. «По данным онлайн-опроса, который был проведен «Зарплатой.ру» 10-15 ноября во всех регионах страны (2001 респондент), 43% россиян фиксируют ухудшение работоспособности с приходом холодов», – передает РИА «Новости».

39% респондентов отметили, что зимой быстрее утомляются, 29% чувствуют сонливость, 15% тяжело вставать с постели по утрам из-за темноты за окном. Каждый десятый ощущает апатию из-за долгого отсутствия солнца. У 6% наблюдается обострение депрессивного состояния.

Для борьбы с этими симптомами жители России начинают пить витамины (35%), увеличивают потребление кофе (33%), активизируют занятия спортом (13%), стараются больше гулять (10%) или отдыхать (9%).

При этом почти треть (31%) хотели бы зимой работать из дома, каждый четвертый предпочел, чтобы рабочий день начинался позже – в светлое время суток, а 17% хотят иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.11.21

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