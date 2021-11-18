В России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении аномальных холодов. В некоторых регионах ударят настоящие зимние морозы.

Так в ближайшие дни холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края, рассказал Вильфанд ТАСС.

«Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С», – сообщил метеоролог.

В Ненецком автономном округе и Коми в четверг и пятницу температура будет ниже нормы на 7-13°С. Минимальные значения прогнозируются в диапазоне -28...-31°С.

Кроме того, холода ожидают жителей Урала: температура будет ниже нормы на 4-8°С. «В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С», – сказал Вильфанд.

Москва, Зоя Осколкова

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