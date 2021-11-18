Аномальный снегопад, гололед и барическая «пила»: на Москву надвигается непогода

Синоптики предупредили о сильнейшем мокром снегопаде, который обрушится на Центральную Россию. Непогоду принесет атлантический циклон «Ульрих», который выйдет на Московский регион уже в субботу, 20 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

Циклон вызовет оттепель и аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 мм, что составляет четверть от месячной нормы. По прогнозу метеорологов, в субботу ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который с высокой вероятностью станет рекордным. С этого дня начнет формироваться устойчивый снежный покров – это произойдет на неделю раньше положенного по климату, отмечается в сообщении.

Непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 18-23 м/с и резким падением атмосферного давления. Москвичей ожидает барическая «пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, отметили в «Фобосе». За сутки атмосферное давление упадет почти на 20 мм рт. ст. – с 736 мм рт. ст. до аномальной низкой величины 716 мм рт. ст., а в воскресенье резко подрастет до 731 мм рт. ст.

Синоптики также предупредили, что в ночь на воскресенье ожидается минусовая температура и на дорогах образуется сильная гололедица.

Москва, Наталья Петров

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