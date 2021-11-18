«Медиа больше не нужны»: «Яндекс.Дзен» урезал трафик новостным СМИ

Платформа «Яндекс.Дзен» резко сократила трафик новостным СМИ. У некоторых крупнейших медиа количество просмотров контента упало в разы. Издатели недовольны новой политикой платформы, пишет «Коммерсантъ». Они заявляют, что изначально «Дзен» набрал аудиторию, в том числе благодаря контенту СМИ, а теперь переориентировался на блогеров.

Сам «Дзен» заявляет, теперь фокусируется на развитии блогов и делает ставку на короткие видео из-за активного роста в «Дзене» видеоформатов. Платформа советует новостным сайтам осваивать такой новый формат, как короткие ролики, высказывая при этом заинтересованность в качественном контенте от медиа.

В ноябре этого года количество заходов на сайты СМИ с платформы «Яндекс.Дзен» сократилось в два раза по сравнению с ноябрем прошлого года, свидетельствуют данные Liveinternet. Количество просмотров в каналах медиа на «Дзене» упало в 2,5 раза. При этом трафик на сайты таких крупных СМИ, как «Комсомольская правда» и «РИА Новости», упал в три раз – с 1,8 млн до 600 тыс. В РБК сообщили, что посещаемость их сайта с «Дзена» упала вчетверо и даже трудозатраты на минимальное поддержание каналов издания не окупаются.

Представители ряда медиа говорят, что заместить радикальное падение посещаемости с «Дзена» невозможно. «Для получения трафика приходится конкурировать в том числе с фейками и «желтыми» материалами», – заявили в РБК. Медиахолдинг задумался об уходе с платформы в начале 2022 года из-за «непартнерского поведения» и «пожелтения».

Издатель N+1 Андрей Коняев сравнил рекомендацию «Дзена» развивать короткие видео с советом Марии-Антуанетты есть пирожные, когда нет хлеба. «Видеопродакшен – это дорого, а выхлоп непонятен», – заявил он, напомнив, что Facebook советовал подобное 10 лет назад, «а потом оказалось, что он завышал просмотры видео». По его словам, «Дзен» в свое время привлек СМИ для повышения качества контента на платформе, поскольку «весь контент на «Дзене» был про сиськи». А теперь у платформы есть блогеры и медиа «Дзену» больше не нужны, отметил Коняев.

Москва, Наталья Петрова

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