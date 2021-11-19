В России предложили отправлять отцов в декретный отпуск вместе с матерями

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила рассмотреть возможность предоставлять двухнедельный декретный отпуск отцам одновременно с матерями.

Как отметила чиновника, сегодня папы имеют право уйти в декретный отпуск, но только вместо мамы.

«Почему бы нам не рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы на две недели дать папе декретный отпуск вместе с мамой», – предложила Ярославская (цитата по РИА «Новости»), выступая на Московском межрегиональном форуме «Культура отцовства – права и обязанности мужчин в семье и социуме».

Ранее опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что почти половина россиян (47%) считают, что вопрос о том, кто в семье должен уходить в декретный отпуск, дискуссионный и должен быть вынесены на обсуждение. Вместе с тем, 38% опрошенных полагают, что делать это должны только женщины.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»