Сайты объявлений обогнали «звонок из органов» по популярности у мошенников

Мошеннические схемы для хищения средств с банковских карт россиян стали чаще использоваться на онлайн-площадках бесплатных объявлений. Об этом пишут «Известия».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проанализировал поступившие за полгода жалобы россиян, которые столкнулись с мошенниками. Итогом этой работы стал «рейтинг» схем, которые пользуются популярностью у злоумышленников.

Обман через торговые площадки, такие как «Авито», «Юла» и прочие, опередил на 1,6 % обращений общеизвестную, но все еще работающую схему «звонок из органов» (10%). Лидером среди мошеннических приемов остался «звонок из банка» (36,6%). По словам экспертов, в схему из-за ее простоты часто вовлекают несовершеннолетних.

В списке городов, где наиболее активны злоумышленники, с большим отрывом лидирует Москва (27,4%), далее идет Санкт-Петербург (6,6%) . В десятку также вошли Казань – 2,6%, Новосибирск – 1,7%, Краснодар – 1,7%, Воронеж – 1,6%, Ростов-на-Дону – 1,3%, Калининград – 1,3%, Нижний Новгород – 1,2% и Екатеринбург -1,1%.

Москва, Зоя Осколкова

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