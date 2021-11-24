Врачи ковидных больниц пригласили противников вакцинации в «красные зоны» и морги

Врачи 11 российских больниц, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям – противникам вакцинации от Covid-19. Им предложили посетить красные зоны лечебных учреждений и морги, чтобы увидеть, как к каким последствиям может приводить коронавирус. Медики выразили надежду, что антиваксеры после подобных экскурсий изменят свою позицию.

В письме упоминаются глава КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, депутат Госдумы от ЕР Вячеслав Лысаков, актер Егор Бероев, актриса Мария Шукшина, телеведущий Оскар Кучера, музыканты Константин Кинчев, Наталья Ветлицкая, Екатерина Лель, Юрий Лоза.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от Covid-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдtм время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патолого-анатомическим отделениям наших больниц», – говорится в обращении врачей (цитата по ТАСС). «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – надеются медики.

В письме указан телефонный номер для записи на посещение больниц.

Свои подписи под обращением поставили главврач Коммунарки Денис Проценко, главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко, главврач столичной ГКБ №15 Валерий Вечорко, главврач московской ГКБ №67 Андрей Шкода, главврач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге Денис Гусев. Письмо также подписали завотделениями петербургской городской больницы №40, Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, Краевой клинической больницы №1 (Краснодар), Республиканской клинической больницы Коми, заместители главврачей Сочинской инфекционной больницы №2 и Окружной клинической больницы ХМАО-Югры.

Москва, Наталья Петрова

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