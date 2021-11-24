В России продлят до года действие ковид-сертификатов переболевших

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией с шести месяцев до 1 года. Об этом она заявила на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал предложение.

Голикова сообщила, что показатели повторной заболеваемости меньше одного процента. В связи с этим сертификаты для переболевших должны действовать год, сказала она. По ее словам, такой вывод был сделан по итогам обсуждения с учеными и экспертами в области иммунизации вопроса о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной Covid-19. Как отметила вице-премьер, доля переболевших коронавирусом повторно, по данным мониторинга переболевших и заболевших после вакцинации, который проводился в России, составляет 0,74%.

Если президент одобрит предложенную меру, то действие сертификата для переболевших коронавирусом будет продлено, добавила она. «В методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных», – резюмировала Голикова.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу. «Так и будем делать, согласен с вами», – сказал глава государства.

Вице-премьер также сообщила, что по итогам минувшей 46-й недели заболеваемость Covid-19 в России снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тысяч населения. Снижение роста числа случаев заражения показали 33 региона. В то же время среднероссийский показатель заболеваемости ковидом превышен в пяти регионах – Новгородской, Амурской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму.

Наиболее существенное падение заболеваемости отмечено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, по словам Голиковой, Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от Covid-19 в 80%. В целом по России уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день достиг 50,4%, отметила она.

Москва, Наталья Петрова

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