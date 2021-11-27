Правительство РФ утвердило порядок определения границ бедности

Правительство России утвердило порядок установления границ и уровня бедности в целом по стране и в регионах. Общероссийский уровень бедности будет определяться раз в квартал, а в субъектах – ежегодно. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Базовые границы бедности установлены на уровне прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам, утвержденного в IV квартале 2020 года. Границы бедности будут определять умножением базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования и действует на правоотношения, возникшие с января 2021 года.

Напомним, новый инструмент ввели для оценки уровня бедности, но и прожиточный минимум остался действующим показателем. База для расчета пособий для населения останется прежней. Минтруд предложил в качестве границы бедности размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года – 11,3 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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