Детские группы не пустят к Деду Морозу в Великий Устюг

В гости к Деду Морозу в Великий Устюг смогут попасть только индивидуальные туристы и семьи с детьми. Организованным детским группам доступ будет закрыт из-за пандемии. С такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор Вологодской области.

Как сообщили в правительстве региона, посетить резиденцию Деда Морозы можно будет только привитым туристам, а также тем, кто переболел, или имеет отрицательный результат теста.

«Так как Дед Мороз-волшебник возрастной, да и эпидобстановка обязывает: гости должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или переболевшего, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа», – говорится в сообщении пресс-службы правительства в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз прошел вакцинацию от коронавируса. Остальные сотрудники резиденции волшебника также работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями.

Вологда, Зоя Осколкова

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