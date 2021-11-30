В России внедрят систему прогнозирования протестов и массовых беспорядков

Структура «Ростеха» – «Национальный центр информатизации» разрабатывает специальное программное обеспечение для прогнозирования возникновения массовых беспорядков, акций протеста, динамики их развития и предотвращения их эскалации. Срок реализации системы – 2022 год, она разрабатывается в рамках проекта МЧС «Безопасный город». Разработкой будут пользоваться муниципальные и региональные органы государственной власти, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщил руководитель проектного офиса АПК «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный, разработку системы планируется завершить к декабрю 2022 года. Методика будет будет доступна и для использования на федеральном уровне, уточнил он в комментарии РИА «Новости».

Принципы работы будущей системы раскрыты в проекте «Методики прогнозной и аналитической модели «Массовые беспорядки». В нем, в том числе, прописаны определения «митинга», «политического конфликта», «протестного потенциала», «религиозного конфликта», «антиполицейских проявлениий» и т. д. В качестве примеров массовых беспорядков приводятся столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году, акция «Ставрополье – не Кавказ» в 2013 году, а также конфликт между мигрантами и националистами на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, переросший в побоище.

По замыслу разработчиков, система призвана предсказывать подобные события, обеспечивая «многофакторный мультивариантный анализ вероятностей возникновения массовых беспорядков и несанкционированных публичных мероприятий», отмечается в документе.

Для этого система будет постоянно анализировать сообщения СМИ, посты в соцсетях, данные «умных» видеокамер и мониторинга общественного транспорта. Если массовые беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать число их участников, поведение зачинщиков, направление движения толпы, число пострадавших, количество задействованных в обеспечении порядка силовиков. А после этого предложит правоохранителям порядок действий с целью предотвращения эскалации конфликта.

Москва, Наталья Петрова

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