Теперь официально: новые правила выдачи медсправок для водителей начнут действовать с 1 марта

Новая процедура получения водительских медицинских справок в России вступит в силу с 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ Минздрава РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится об обязательных лабораторных исследованиях для группы риска, в которые попадают автомобилисты или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств.

Медосвидетельствование будет включать в себя осмотры врачами-специалистами: терапевтом, офтальмологом, психиатром, наркологом, неврологом и отариноларингологом, а также проведение электроэнцелографии (в зависимости от категории получаемых прав).

На обязательные дополнительные анализы будут направлять людей, у которых обнаружат клинические признаки наркологических расстройств независимо от результата предварительного экспресс-анализа мочи.

Подтверждающие химико-токсилогические исследования будут назначать врачи, заметившие следы уколов, а также такие признаки, как чрезмерно низкий или высокий пульс, повышенная потливость, заторможенность или возбуждение, сонливость, эмоциональная неустойчивость, сужение или расширение зрачков, учащение или замедление дыхания, тремор век, рук, нарушение речи, ускорение или замедление темпа мышления, неадекватность поведения, которая сопровождается нарушением общественных норм, демонстративными реакциями и попытками скрыть свои симптомы.

Для принятия решения о направлении на дополнительное обследование врач-нарколог должен одновременно выявить не менее трех признаков употребления запрещенных веществ.

Сдавать анализы крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя должны будут водители, которым возвращают удостоверение после истечения срока лишения прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, такие лабораторные исследования будут обязательны при выявлении врачом симптомов и синдромов психических расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.

Напомним, новые правила получения водительских медсправок Минздрав разработал еще в 2019 году. Планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов, выявляющих специфические соединения в крови, но в итоге от них решили отказаться. Это произошло после критики президента РФ Владимира Путина, назвавшего медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс. рублей чушью. Он призвал с умом подходить к введению дополнительных обследований.

Резкой реакции президента предшествовал возникший после информации о новых правилах медосмотра водителей ажиотаж среди автомобилистов. В российских городах выстроились огромные очереди из желающих оформить медсправку для получения или обмена водительских прав по старой цене.

Срок вступления в силу новых правил Минздрав переносил четыре раза. Действующий порядок прохождения медосвидетельствования водителей оставлен в силе до 1 марта 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»