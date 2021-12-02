Каждый пятый житель России хочет иметь четырех детей

Россияне в целом терпимее стали относится к тем, кто не хочет заводить детей. При этом выросло число тех, кто хочет большую семью с четырьмя и более детишками. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Имея идеальные условия, только 6% россиян не стали бы заводить детей, 6% хотели бы иметь одного ребенка, 32% хотели бы иметь двух детей (40% в 2017 г.), 32% – трех (28% в 2017 г.), а 19% – четырех и более (14% в 2017 г.)», – говорится в результатах опроса.

На вопрос о том, для чего нужны дети, треть (33%) россиян заявили, что видят в них продолжение рода. Каждый пятый (20%) считает, что дети – это счастье и радость. 12% видят в них будущее, а для 9% дети – смысл жизни, 6% россиян уверены, что дети нужны, чтобы их любить.

В то же время в российском обществе меняется отношение к тем, кто сознательно отказывается от родительства. 34% считают, что их не следует осуждать, лишь 6% полагают, что такие супруги заслуживают осуждения. «За семь лет россияне стали с большим пониманием относиться к супружеским парам, осознанно отказывающимся от рождения детей: в 2014 г. почти каждый пятый осудил бы таких супругов (18%, −12 п.п.), доля тех, кто считает, что они не заслуживают осуждения, выросла вдвое (17%, +17 п.п.)», – сообщают авторы исследования.

По мнению респондентов, некоторые люди сознательно не хотят становиться родителями по следующим причинам (топ-5): тяжелое материальное положение (26%), эгоизм (14%), не хотят брать на себя ответственность (13%), глупые и бестолковые (10%), проблемы со здоровьем (8%).

Москва, Зоя Осколкова

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