Четверть россиян готовы на подработку из-за нехватки денег на подарки близким

Четверть жителей России готовы подработать, чтобы им хватило денег на покупку новогодних подарков для своей семьи. Впрочем, большинство все-таки предпочитают экономить и копить задолго до наступления праздников.

«Подработка – самый популярный вариант найти деньги на покупку подарков. Подрабатывающих россиян стабильно около 25% в любом федеральном округе и в любом по размеру населенном пункте», – приводит «Газета.Ru» результаты исследования, проведенного сервисами Авито и GigAnt. 15% опрошенных сказали, что берут на себя дополнительные нагрузки на основной работе.

Более 60% респондентов откладывают деньги на подарки близким. Половина из них копит около двух месяцев. Около четверти опрошенных хватает месяца, чтобы собрать необходимые средства. Почти каждый десятый признался, что копит деньги на подарки в течение года. Треть россиян вообще не копят деньги на праздники.

Молодежи приходится чаще прибегать к экономии, чтобы отложить необходимую сумму. При этом молодые люди в возрасте до 24 лет чаще других вообще не покупают никаких подарков на Новый год.

39% россиян тратят на презенты для родственников и друзей до 5 тысяч рублей, чуть больше четверти – до 10 тысяч рублей. Тех, кто готов потратить на новогодние праздники более 50 тысяч рублей, оказалось всего 1%.

Москва, Зоя Осколкова

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