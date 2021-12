Японский турист в космосе будет чихать, выполнять трюки и искать инопланетян

Японец Юсаку Маэдзава рассказал, чем займется во время своего путешествия в космос. Большую часть заданий для него придумали пользователи на сайте проекта 100 things you want MZ to do in space (100 вещей, которые ты хочешь, чтобы Маэдзава сделал в космосе).

В первую очередь космический турист вознамерился во что бы то ни стало привезти с МКС баночку с воздухом. «Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка», – сказал Маэдзава в интервью РИА «Новости».

Кроме того, японец будет выполнять множество поручений, которые ему написали в рамках проекта. Например, он будет запускать на орбите бумажные самолетики, показывать трюки с йо-йо, искать инопланетян и попробует помочь космонавтам в их научных экспериментах.

Также турист попробует чихнуть и посмотрит, будет ли от этого вращаться. Он попытается передвигаться, размахивая верами, надеть брюки без помощи рук, собрать головоломку, полетать на ковре-самолете, а также выяснить, какой стиль плавания наиболее эффективен в космосе.

Юсаку Маэдзава отправится на МКС 8 декабря. Вместе с ним в качестве туриста в космос полетит его помощник. Ожидается, что они проведут на станции 12 суток и возвратятся на Землю в 20 декабря.

Токио, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»