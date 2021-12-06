Расшифровку аббревиатуры СССР не знает каждый пятый житель России

Каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Таковы результаты опроса, проведенного «Всероссийским центром изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) совместно с РБК.

11% россиян признались, что не знают расшифровку аббревиатуры СССР – Союз Советских Социалистических Республик, еще 8% назвали ее с ошибками. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Лишь 6% респондентов смогли вспомнить все республики бывшего СССР, 27% не смогло назвать ни одной, причем, среди молодежи в возрастной группе до 34 лет таких почти половина, 48-49%. Про РСФСР вспомнило лишь 28% опрошенных.

У каждого пятого (21%) россиянина СССР ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. 13% россиян связывают СССР с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, 11% – с собственным детством или молодостью родителей.

У каждого десятого Советский Союз ассоциируется с многонациональностью страны и братством народов. Для 8% СССР связан с другой, не похожей на нынешнюю, властью либо советскими руководителями. 8% вспомнили про хорошее бесплатное образование, еще 8% сказали, что в СССР жизнь была лучше или счастливее.

У 6% респондентов СССР ассоциируется с комсомолом и пионерами, у 4% – с равенством и отсутствием разделения на бедных и богатых, у 3% – с победой в Великой Отечественной войне и Парадом Победы.

Москва, Зоя Осколкова

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