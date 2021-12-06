российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:35 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Расшифровку аббревиатуры СССР не знает каждый пятый житель России

Каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Таковы результаты опроса, проведенного «Всероссийским центром изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) совместно с РБК.

11% россиян признались, что не знают расшифровку аббревиатуры СССР – Союз Советских Социалистических Республик, еще 8% назвали ее с ошибками. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Лишь 6% респондентов смогли вспомнить все республики бывшего СССР, 27% не смогло назвать ни одной, причем, среди молодежи в возрастной группе до 34 лет таких почти половина, 48-49%. Про РСФСР вспомнило лишь 28% опрошенных.

У каждого пятого (21%) россиянина СССР ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. 13% россиян связывают СССР с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, 11% – с собственным детством или молодостью родителей.

У каждого десятого Советский Союз ассоциируется с многонациональностью страны и братством народов. Для 8% СССР связан с другой, не похожей на нынешнюю, властью либо советскими руководителями. 8% вспомнили про хорошее бесплатное образование, еще 8% сказали, что в СССР жизнь была лучше или счастливее.

У 6% респондентов СССР ассоциируется с комсомолом и пионерами, у 4% – с равенством и отсутствием разделения на бедных и богатых, у 3% – с победой в Великой Отечественной войне и Парадом Победы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,