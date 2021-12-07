То снег, то дождь, то морозы: Россию ждет погодная лихорадка

В Гидрометцентре России рассказали о погоде на ближайшие дни. На севере ударят сильные морозы, а центр страны будет лихорадить – потепление сменится похолоданием, а затем снова станет тепло. При этом прогнозируются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

На север европейской территории России пришел антициклон. Там температура ниже нормы на 10 и более градусов, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В Архангельской, Мурманской областях, на севере Карелии и Коми температура понижается по ночам до -30 градусов.

В Подмосковье оттепель сменится непродолжительным похолоданием, а потом снова потеплением. Так и осадки будут переходить из дождя в снег, а затем снова в дождь.

Сильный снег ожидается в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, ночью в Калужской областях. В Белгородской, Ивановской и Курской областях пройдут осадки в виде мокрого налипающего снега.

Москва, Зоя Осколкова

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