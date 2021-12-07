Больше половины россиян боятся стать жертвами мошенников

Более 60% россиян считают, что им не хватает знаний в области кибербезопасности, а потому опасаются, что станут жертвами мошенников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

62% россиян чувствуют себя неуверенно, используя гаджеты и цифровые технологии, и опасаются стать жертвами мошенников и хакеров. Наибольшая доля жителей России, которые не уверены, что могут обеспечить защиту своих персональных данных, в возрастной категории старше 45 лет.

«Чем старше опрошенные, тем менее сведущими в вопросах кибербезопасности они себя чувствуют: среди молодых россиян до 34 лет критически оценивают свои компетенции в сфере личной информационной безопасности порядка 45% россиян, в возрастной группе 35-44 года эта доля составляет 54%, среди людей 45-59 лет резко возрастает до 67%. Особенно остро ощущают недостаток знаний пенсионеры», – говорят авторы исследования.

Заметно меньшую уверенность в себе в плане обеспечения личной цифровой безопасности испытывают женщины (68% по сравнению с 56% мужчин).

«К сожалению, цифровая грамотность представителей старшего поколения в целом ниже, поэтому они находятся в зоне риска и с наибольшей вероятностью становятся жертвами кибермошенников, – отметила директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова. – Данной группе населения очень важно объяснять и рассказывать, как можно обезопасить свои данные при пользовании цифровыми устройствами и интернетом, причем просвещать скорее нужно не через статьи в интернете, а через буклеты или другие наглядные материалы».

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»