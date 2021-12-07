«Гнида, прививайся от ковида!» Оперштаб Подмосковья позвал жителей на вакцинацию (ФОТО)

Подмосковный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем телеграм-канале грубую агитку за вакцинацию от коронавируса.

«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» – гласит текст выполненного в стиле советских «Окон РОСТА» агитационного плаката, который перепостил оперативный штаб на своей странице в мессенджере.

Агитлисток сопровождается подписью: «Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня – вынужденная необходимость».

Telegram: Телеграм-канал подмосковного оперштаба

Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Федоров счел публикацию оперштаба «дурным вкусом». «Независимо от того, где это в ведомстве или на каком-то другом сайте – это просто дурной вкус. Ничего больше не могу сказать», – заявил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Общественник добавил, что не считает данную тему настолько серьезной, чтобы принимать какие-либо меры.

Согласно данным агрегатора Gogov.ru, на сегодняшний день в России более 68,5 млн человек (59,1% взрослого населения) получили первый компонент вакцины от Covid-19. Полностью вакцинированы свыше 59,1 млн человек (51% взрослого населения).

Москва, Наталья Петрова

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