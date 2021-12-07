Опрос: россиян сильнее всего раздражает рост цен на продукты питания, бензин и ЖКХ

Жителей России больше всего раздражает роста цен на продукты питания, россиян повышение стоимости автомобильного топлива и жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Аналитики поинтересовались у респондентов, рост цен на какие категории товаров и услуг нервирует их сильнее всего.

Оказалось, что каждый второй участник опроса негодует из-за динамики цен на продовольствие, 17% возмущены возросшими ценами на бензин и ГСМ, 11% жалуются на стоимость услуг ЖКХ. Еще 5% россиян недовольны ростом цен на транспорт, 4% – на медицину и лекарства. 3% респондентов нервирует повышение цен на товары для дома и бытовую химию. По 2% россиян раздражает удорожание жилья, стройматериалов, одежды и обуви.

При этом каждый четвертый опрошенный (25%) недоволен повышением цен вообще на все.

Только 4% респондентов спокойно отнеслись к росту цен на товары и услуги, указывая, что это «естественные экономические процессы». «Инфляция, что поделаешь», – смирились они.

Как показало исследование, женщин больше нервирует подорожание продуктов питания, транспортных услуг, лекарств и товаров для дома, а мужчин – рост цен на бензин и недвижимость.

Опрос проводился с 29 ноября по 6 декабря в 392 населенных пунктах по всех федеральных округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»