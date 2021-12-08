Россиян смогут штрафовать за отсутствие маски по фотографии – решение Верховного суда РФ

Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда России признала, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы – для вынесения решения о наказании достаточно протокола и фотофиксации. Об этом говорится в постановлении коллегии.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина в столичном районе Люблино, где районная управа при проверке соблюдения масочного режима обнаружила продавца без защитной маски. На магазин составили протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Представитель торговой точки не согласился с судебным решением и продолжил оспаривать его в различных судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда. В своей жалобе магазин указал, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.

Однако Верховный суд России поддержал выводы райсуда, отметив, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ВС РФ, фотоснимок продавца магазина на своем рабочем месте в торговом зале без защитной маски обоснованно признан судом «достоверным и допустимым доказательством по делу». В этой связи в инстанции указали, что и в административном расследовании нет необходимости, так как оно проводится в тех случаях, когда «осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

Ранее, в октябре этого года Верховный суд России признал значительным правонарушением нахождение без маски в общественном месте. Тем самым, суд отклонил жалобу жителя Якутии, ранее задержанного и оштрафованного за посещение магазина без маски. Мужчина не согласился с наказанием, настаивая на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением. Однако ВС РФ счел правомерным наложение штрафа , признав несостоятельными ссылки на малозначительность нарушения.

Москва, Наталья Петрова

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