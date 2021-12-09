Путин: закон об иноагентах необходимо выверить – не вредит ли он российским НКО

Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, – не вредят ли они работе российских НКО, – сообщают Известия.

Президент России обратил внимание на важность того, чтобы юридически проверенные инструменты «не наносили ущерба нам самим, чтобы ни в коем случае понятия не подменялись и не мешали патриотически настроенным людям с критическим взглядом на то, что происходит в стране, эффективно осуществлять свою деятельность в интересах нашего государства и нашего народа».

«Давайте еще раз проанализируем, посмотрим, поработаем, и в рамках специально созданных, может быть, структур. И если здесь есть какие-то перекосы и перегибы, их надо, безусловно, убрать», – сказал Владимир Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость государства от построенного вмешательства.

«Российский закон об иноагентах – очень легкая версия законодательства, которым свой суверенитет защищают другие страны», – считает российский лидер.

Москва, Иван Бабурин

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