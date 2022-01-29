Путин поручил проанализировать закон об иноагентах и их исключение из реестра

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части их исключения из реестра, и практику его применения. Такое поручение глава государства утвердил по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое состоялось 9 декабря 2021 года. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано Минюсту совместно с Генпрокуратурой и СПЧ. Путин также поручил при необходимости представить предложения о совершенствовании российского законодательства.

Кроме того, Путин распорядился проанализировать положения законодательства о регулировании работы СМИ, выполняющих функции иноагента. До 1 мая Минюст, Роскомнадзор, СПЧ и «Союз журналистов России также должны представить свое видение по совершенствованию закона.

Надо отметить, что всего с 2017 года, когда начали действовать поправки о СМИ-иноагентах, Минюст включил в реестр таких средств массовой информации уже 115 изданий и физлиц, подавляющее большинство из них – в прошлом году.

Напомним, в ноябре прошлого года в Госдуму были внесены поправки в закон о СМИ-иноагентах. Изменения вводят судебный порядок признания иностранными агентами, а также предусматривают вынесение предупреждения при первом нарушении закона. Авторами поправок стала группа депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду».

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО.

Москва, Наталья Петрова

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