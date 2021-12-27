Матвиенко допустила амнистию для иноагентов, отказавшихся от денег из других стран

Признанные иноагентами СМИ и организации должны иметь право обжаловать свой статус или получить амнистию, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она допустила включение подобных положений в соответствующий закон.

«Было бы правильно: если условно допустить, что Минюст незаконно внес организацию или СМИ в список иноагентов, дать это право через суд доказать. Возможно, ввести некую амнистию для тех, кто был признан иноагентом, а сейчас перестал получать финансирование», – сказала Валентина Матвиенко во время пресс-конференции.

Трансляция велась на странице Совфеда в соцсети.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека внес свои предложения о доработке закона об иноагентах. Совфед внимательно отнесся к документу и обсуждает вероятные поправки.

«Надо наработать практику, чтобы посмотреть, как это происходит, и готовить дальше предложения. СПЧ внес предложения, мы их внимательно изучаем», – пояснила спикер Совфеда.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил расхожую фразу о том, что Россию можно только развалить изнутри. Глава государства отметил, что иноагентам не запрещают работать, только призывают четко указывать источники финансирования. Это особенно важно, если организации занимаются внутриполитической деятельностью.

Москва, Наталья Рязанова

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