«Россию можно только развалить изнутри»: Путин ответил на критику «иностранных агентов»

Российский закон об иностранных агентах более либеральный, чем в США, где за подобное предусмотрена уголовная ответственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Би-Би-Си». По его словам, необходимость в таком регулировании обусловлена внешним вмешательством во внутренние дела России.

«Хочу напомнить, что говорили наши оппоненты – Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского союза, Российской Федерации сегодня», – констатировал Путин.

При этом глава государства напомнил, что этот закон придуман в Великобритании, которая является союзником США, и все считают ее «светочем демократии». «Этот закон, принят еще в 30-е годы. Но неважно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Там примерно 0,034% организаций признаны иноагентами. Вот представляете, какое удивление, у нас тоже 0,034%, такой же объем. А в чем разница? А в том, что, если вы там не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности – пятерочка», – уточнил Путин.

Президент также подчеркнул, в России «иностранному агенту» достаточно честно указать источник финансирования и можно работать дальше. «Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и все, они дольше могут продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный», – пояснил глава государства.

«Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности, здесь я согласен, есть вопросы, связанные с тем, как регламентировать эту работу, и так далее. У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тысяч зарегистрированных НКО. 0,034%, так же как в Штатах, только без такой жесткой регуляторики, как там – вплоть до уголовной ответственности», – подытожил Путин.

Москва, Мария Соколова

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