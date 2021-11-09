Сначала предупреждение, потом суд: в Госдуме хотят изменить закон об иноагентах

На рассмотрение Госдумы в ближайшие дни будут внесены поправки в закон о СМИ-иноагентах.

Изменения вводят судебный порядок признания иностранными агентами, а также предусматривают вынесение предупреждения при первом нарушении закона. Авторами поправок стала группа депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В законопроекте отмечается, что сначала Минюст будет выносить СМИ предупреждение и только после повторного нарушения подавать заявление в суд, который и будет выносить решение о включении того или иного средства массовой информации в список иноагентов. В случае принятия поправок, СМИ будут призваться иностранными агентами после вступления судебного решения в законную силу.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил о необходимости корректировки закона об иноагентах, чтобы избежать перегибов, которые, по его мнению, наблюдаются при применении этого закона.

«Критерии включения в реестр довольно размыты и нуждаются в уточнении. Кроме того, должна быть доказана прямая связь между иностранным финансированием и политической деятельностью», – отметил Миронов. Также, полагает политик, необходимо перемотреть процедуру включения в реестр, «чтобы решение принималось в судебном порядке, а не просто по усмотрению Минюста».

Ранее часть медиасообщества России предложила президенту России Владимиру Путину и главе Минюста Константину Чуйченко 12 поправок в законы об иностранных агентах и призвала аннулировать действующий список СМИ-иноагентов. В числе инициированных поправок – внесение в список иноагентов исключительно в судебном порядке, четкое определение в законодательстве понятия политической деятельности и лоббизма, отмена бессрочного статуса иноагента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Кремль рассмотрит обращение журналистов «на предмет реализуемости» предложенных поправок.

Позже президент Владимир Путин заявил, что некоторые «размытые критерии» закона об иноагентах нуждаются в повторном анализе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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