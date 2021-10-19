«Много несуразностей и странных вещей»: в Госдуме раскритиковали закон об иноагентах

Масштаб применения закона об иностранных агентах вышел за рамки разумного и срочно нуждается в корректировке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили лидеры фракций «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев и «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Политики обратили внимание, что многие критерии включения в реестр довольно размыты, что позволяет минюсту вносить в «черный список» авторитетные СМИ и уважаемых общественных деятелей.

Как считает Нечаев, «сегодня масштаб применения закона об иноагентах вышел из разумных берегов». «15 октября еще два СМИ были отнесены к иноагентам – «Росбалт» и издание Republic. Твиттер маркирует Росбалт как государственное СМИ России… Более 80 СМИ относятся к иноагентам, более 70 НКО. Евгений Симонов, очень известный эколог, человек, который в декабре 2020 года подучил от нашего Минприроды почетную грамоту как человек, который защищает нашу природу. Прошло меньше года, и он теперь иностранный агент. Человек много лет защищает Байкал, Амур от строительства ГЭС на территории Монголии. Это человек, который на дальних рубежах нашей родины. Очень странно, когда такой человек неделю назад признан иноагентом», – пояснил он.

«Странные критерии отнесения людей к иноагентам. Боюсь, что логика, которая была в начале применения, сейчас начинает переворачиваться, когда люди достойные, уважаемые, много чего полезного сделавшие для страны, реальные гражданские активисты становятся иноагентами», – констатировал Нечаев.

В этой связи депутат предложил уже в осеннюю сессию профильному комитету Госдумы «отредактировать это законодательство, где есть много несуразностей, странных вещей с точки зрения юридической». «Сегодня решение о признании иноагентом принимает минюст. Причем минюст опирается на какие-то данные Росмониторинга и еще на закрытые процедурные моменты. Просто Росмониторинг дал справку, что было международное финансирование, – минюст прочитал, ответственность распылена. Много бюрократического процесса. Я не исключаю, что как в случае с Симоновым, коммерческие компании пролоббировали свои интересы, очень странные процедуры», – сказал Нечаев.

По его мнению, решать вопрос о признании кого-то иноагентами должен суд. «Теперь люди, СМИ, которые признаны иноагентами, должны идти в суд и доказывать, что они никакие не иностранные агенты. Может все-таки восстановим презумпцию невиновности в России? И по суду будем принимать какие-то запретительные меры», – отметил он.

«Мы все-таки должны прислушиваться к тому, что думает общество, и что об этом думает профессиональное сообщество, журналисты, потому что кто завтра окажется иноагентом, мы не знаем. Мы очень рады, что Муратов получил и «Новая газета» вместе с ним Нобелевскую премию как российское юридическое лицо, а не как иноагент, но до момента вручения премии еще два месяца, я не знаю, что будет. Хватит уже искать врагов и клеить ярлыки. У нас действительно есть кто-то, кто иностранные, и действительно агенты, и они ведут пропаганду политическую. Но давайте, может на них и ограничимся», – заключил Нечаев.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов также высказался за корректировку закона. «Неожиданно и без объяснения причин Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов одно из крупнейших информагентств. «Росбалт» – авторитетное СМИ, которое уделяет много внимания острым социальным темам, проблемам здравоохранения, защиты людей с инвалидностью, и, конечно, освещению новостей из моего родного Санкт-Петербурга. Признание иноагентом может нарушить работу агентства, это решение должно быть, как минимум, подробно аргументировано, а лучше всего, пересмотрено. Кроме того, оно доказывает необходимость пересмотра всего законодательства во избежание подобных перегибов», – подчеркнул политик.

«Критерии включения в реестр довольно размыты и нуждаются в уточнении. Кроме того, должна быть доказана прямая связь между иностранным финансированием и политической деятельностью. Возможно, процедуру включения в реестр стоит пересмотреть, чтобы решение принималось в судебном порядке, а не просто по усмотрению Минюста. В любом случае это решение должно быть объяснено и анонсировано заранее, а у СМИ должна быть возможность исправить ситуацию, если оно не хочет, чтобы его включали в число иноагентов», – сказал Миронов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.10.21

За полгода в России 1100 врачей умерли от Covid-19. / Эксперт: Covid-19 поражает нервную систему даже при легкой форме. / Россия обновила антирекорд по смертям пациентов с Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»