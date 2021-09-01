СМИ призвали Путина изменить закон об иноагентах

Российские журналисты в обращении президенту РФ Владимиру Путину предложили 12 поправок в законы об иностранных агентах. Открытое письмо также адресовано пресс-атташе Кремля Дмитрию Пескову и главе Минюста Константину Чуйченко, сообщает «Новая газета».

«Медиасообщество настаивает на изменении норм, уничтожающих независимую журналистику в стране», – говорится в обращении.

Предложенный пакет поправок, по мнению авторов обращения, необходим «для обеспечения полного выполнения закона «О средствах массовой информации», прозрачности процедуры внесения в списки «СМИ-«иноагентов», определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечения равенства СМИ перед законом».

Среди предложенных поправок – внесение в список иноагентов исключительно в судебном порядке, четкое определение в законодательстве понятия политической деятельности и лоббизма, отменить бессрочный статус иноагента, обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию иноагента.

По мнению авторов обращения, текущий список СМИ-иноагентов, «с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры», следует аннулировать.

Открытое письмо подписали 23 федеральных и региональных СМИ.

Ранее ряд российских СМИ опубликовали открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и высшим чинам некоторых министерств и ведомств с призывом отменить закон о СМИ-иноагентах, прекратить практику внесения изданий и отдельных журналистов в список иноагентов и «фиктивные дела» против работников прессы.

В свою очередь, комитет Госдумы по информационной политике и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустили обсуждение корректировки закона об иноагентах. Представитель Кремля отмечал, что подобные вопросы могут быть вынесены на обсуждение с главой государства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.09.21

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