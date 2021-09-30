Кремль: расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова в России. По его словам, здесь «выполняется закон».

«Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список», – приводит слова пресс-секретарь президента РФ «Интерфакс».

Песков при этом отметил, что многие СМИ из перечня иноагентов продолжают свою работу.

Накануне Минюст России внес в реестр иноагентов правозащитный проект «ОВД-Инфо», «Зону права», ООО «ЗП» (юрлицо, учредившее «Медиазону»), издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главреда издания Сергея Смирнова, а также 20 сотрудников движения «Голос» (признан Минюстом иноагентом).

Ранее часть медиасообщества России предложила президенту РФ Владимиру Путину, Дмитрию Пескову и главе Минюста Константину Чуйченко 12 поправок в законы об иностранных агентах и призвала аннулировать действующий список СМИ-иноагентов. В числе предложенных поправок – внесение в список иноагентов исключительно в судебном порядке, четкое определение в законодательстве понятия политической деятельности и лоббизма, отмена бессрочного статуса иноагента.

Песков в связи с этим заявил, что Кремль рассмотрит обращение журналистов с предложенными поправками в закон об иноагентах «на предмет реализуемости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

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