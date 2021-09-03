В Кремле пообещали рассмотреть поправки СМИ к закону об иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассмотрит обращение журналистов с предложенными поправками в закон об иноагентах.

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение», – сказал пресс-атташе Кремля (цитата по РИА «Новости»), добавив, что оно будет рассмотрено «на предмет реализуемости».

Напомним, 1 сентября часть медиасообщества России предложила президенту РФ Владимиру Путину, Дмитрию Пескову и главе Минюста Константину Чуйченко 12 поправок в законы об иностранных агентах и призвала аннулировать действующий список СМИ-иноагентов.

В числе предложенных поправок – внесение в список иноагентов исключительно в судебном порядке, четкое определение в законодательстве понятия политической деятельности и лоббизма, отмена бессрочного статус иноагента.

Открытое письмо подписали 23 федеральных и региональных СМИ, в том числе «Новая газета», «Дождь»*, «Эхо Москвы».

До этого ряд российских СМИ опубликовали открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и руководителя ряда министерств и ведомств с призывом отменить закон о СМИ-иноагентах, прекратить практику внесения изданий и отдельных журналистов в список иноагентов и «фиктивные дела» против работников прессы.

Представитель Кремля тогда отметил, что вопрос корректировки может быть вынесен на обсуждение с главой государства. Объясняя смысл закона об иноагентах, Песков не согласился с формулировкой «преследование» и посоветовал обсудить несовершенства применения закона «внутри самого цеха», а затем выйти к законодателям с конкретными предложениями.

* признан в России СМИ-иноагентом

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.09.21

Мишустин уточнил число получающих выплату пенсионеров. / Дешевой Турции не ждите: цены после 1 сентября начали расти. / «Только с ЕС» – Нафтогаз отказался заключать транзитный контракт с Газпромом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»