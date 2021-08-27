Песков объяснил значение закона о СМИ-иноагентах, и оно не в «преследовании»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг намерение властей преследовать журналистов. Он заявил о значимости закона о СМИ-иноагентах для невмешательства других стран в дела России.

Представитель Кремля назвал «эмоциональным» заявление журналистов против закона о СМИ-иноагентах. По его мнению, высказанные требования являются «не совсем верной риторикой».

«Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного. Этот закон должен быть в нашей стране», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента напомнил, что названный закон принят из-за попыток вмешательства внешних сил во внутренние дела России.

«Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Этот закон должен быть, и он будет», – отметил представитель Кремля.

Песков посоветовал обсудить несовершенства применения закона «внутри самого цеха» и тогда выйти к законодателям с конкретными предложениями. «Это как раз должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цеха, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти», – сказал пресс-секретарь.

Ранее днем ряд изданий, среди них признанный СМИ-иноагентом телеканал «Дождь», опубликовали открытое обращение. Письмо адресовано президенту РФ Владимиру Путину и высшим чинам некоторых министерств и ведомств. Журналисты призвали отменить названный закон, прекратить практику внесения СМИ и отдельных журналистов в список иноагентов и «фиктивные дела» против работников прессы.

Как сообщал «Новый День», комитет Госдумы по информполитике и Дмитрий Песков допустили обсуждение корректировки закона об иноагентах. Представитель Кремля добавил, что подобные вопросы могут быть вынесены на обсуждение с главой государства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.08.21

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