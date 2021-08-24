Госдума готова обсудить изменения в законе о СМИ-иноагентах

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи открыт для обсуждения корректировки закона о СМИ-иноагентах. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.

Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил Минюст РФ описать критерии отнесения СМИ к иноагентам. Организации заявили, что готовят обращение к избранной в сентябре Госдуме о внесении изменений в документ.

«Мы готовы к обсуждению и самому заинтересованному разговору», – цитирует Хинштейна «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», накануне профсоюз журналистов и работников СМИ обратился в мэрию Москвы за согласованием митинга с участием 500 человек. Акция планируется на 4 сентября для выражения протеста против закона о СМИ-иноагентах и включения журналистов в особый реестр.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.08.21

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