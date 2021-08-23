Профсоюз журналистов подал заявку на митинг в Москве

Профсоюз журналистов и работников СМИ подал в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга с участием 500 человек. Массовая акция против закона об иноагентах и против внесения журналистов и СМИ в реестр иноагентов запланирована на 4 сентября, сообщается в телеграм-канале организации.

Организаторы просят согласовать для проведения митинга Пушкинскую площадь.

«Мы верим, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации – огромная ценность в наше время в России, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих наших коллег под удар», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что за последние месяцы Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов десяток СМИ и 20 журналистов. В минувшую пятницу в реестр СМИ-иноагентов были включены телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семеро журналистов.

21 августа у здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты журналистов против присвоения СМИ статусов иноагентов. Полиция задержала 9 человек.

«Профсоюз журналистов и рабоотников СМИ» создан в 2016 году сотрудниками российских федеральных, региональных и независимых СМИ. По состоянию на 2020 год насчитывал более 600 членов в 40 регионах России.

Москва, Наталья Петрова

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