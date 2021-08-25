В Кремле допустили обсуждение с Путиным закона о СМИ-иноагентах

Вопросы исполнения закона о СМИ-иноагентах при необходимости будут выноситься на обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные дискуссии «рабочим процессом».

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин знает о намерении некоторых СМИ обратиться в Минюст за разъяснениями. Он согласился, что «непонятные места» надо прояснять. Некоторые вопросы могут даже вынести на обсуждение с главой государства.

«Абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс. При необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом и так далее», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Накануне думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что готов обсуждать корректировки закона о СМИ-иноагентах.

Напомним, профсоюз журналистов и работников СМИ анонсировал митинг с участием 500 человек против закона о СМИ-иноагентах и включения журналистов в особый реестр.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.08.21

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