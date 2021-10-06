«Солдатские матери Санкт-Петербурга» не будут работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ об иноагентах

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими. Поводом послужил список данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны. Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте.

«К сожалению, принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу нашей организации <…> Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу. Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление своей деятельности в надежде на то, что в ближайшие годы наметится обратная тенденция», – сообщили в организации

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утвердила перечень данных, за сбор и намеренную передачу которых гражданина могут признать иностранным агентом. Эти сведения касаются военной и военно-технической деятельности РФ и могут быть использоваться против безопасности страны.

В декабре прошлого года в России были приняты поправки в законодательство, согласно которым иноагентами могут быть признаны как физлица, так и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование. Те, кто попадает в категорию иноагента, должны подавать заявление о включении их в специальный список, а также предпоставить в Минюст данные о расходовании полученных от иностранных источников средств. Иноагенты обязаны указывать свой статус в любых публикациях.

Москва, Зоя Осколкова

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