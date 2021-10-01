ФСБ составила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом

Федеральная служба безопасности России утвердила перечень данных, за сбор и намеренную передачу которых гражданина могут признать иностранным агентом. Эти сведения касаются военной и военно-технической деятельности РФ и могут быть использоваться против безопасности страны.
Приказ ФСБ об утверждении этого списка был опубликован на официальном портале нормативных актов. Полный перечень состоит из 60 пунктов, изложенных на девяти страницах. В число данных, не относящихся к гостайне, но за сбор и передачу которых другим государствам или иностранцам, лицо может быть признано иноагентом вошли:
- сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки;
- информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур;
- сведения о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники;
- данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники;
- сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак;
- данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ
- информация о закупках, проводимых армией;
- «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках»;
- данные о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров;
- сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК, без разрешения этих ведомств;
- сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;
- «сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких областях деятельности».
В декабре прошлого года в России были приняты поправки в законодательство, согласно которым иноагентами могут быть признаны как физлица, так и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование. Те, кто попадает в категорию иноагента, должны подавать заявление о включении их в специальный список, а также предпоставить в Минюст данные о расходовании полученных от иностранных источников средств. Иноагентам запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе. Также они обязаны указывать свой статус в любых публикациях.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 01.10.21
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