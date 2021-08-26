Кремль обозначил условие корректировки закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах может быть изменен, если правоприменительная практика выявит такую необходимость. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Если действительно, «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков также рассказал, что закон позволяет организациям-иноагентам выйти из этого статуса. По его словам, процедура занимает по сроку год, но пока ей никто не воспользовался. «Будем надеяться, что такой опыт тоже будет собран», – отметил он.

В настоящее время в реестре СМИ-иноагентов числится 43 издания и журналиста. Больше половины из них попали в список в последние месяцы, в их числе «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*.

Представитель Кремля, говоря о целях принятия закона об иноагентах, заявил, что документ принимался для того, что предупредить граждан о том, что они читают информацию иностранного агента. По его словам, читатели и зрители должны самостоятельно сделать вывод о достоверности распространяемых сведений.

При этом Песков добавил, что признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничений в его работе.

Накануне пресс-атташе Кремля допустил обсуждение вопросов исполнения закона о СМИ-иноагентах с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков назвал подобные дискуссии «рабочим процессом».

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о необходимости «реальной большой корректировки» закона об иноагентах. «Любой журналист, любое СМИ могут очень легко попасть в реестр иноагентов, а покинуть его, увы, будет очень сложно, только через суд», – сказал он в эфире «Эха Москвы» накануне. «Конечно, будем обращаться совместно с СПЧ в новый состав Госдумы, чтобы депутаты этот вопрос обязательно рассмотрели», – добавил он.

В Госдуме заявили о готовности обсудить изменения в закон о СМИ-иноагентах.

Ранее профсоюз журналистов и работников СМИ подал в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против закона об иноагентах и против внесения журналистов и СМИ в реестр иноагентов. Акцию с участием 500 человек планировалось провести 4 сентября, однако столичные власти отказались согласовать митинг, ссылаясь на действующие в Москве антиковидные ограничения.

* признаны в России иностранными агентами

Москва, Наталья Петрова

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