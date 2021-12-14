Четверть россиян в день зарплаты мечтают уволиться

Проведенный опрос показал, что каждый четвертый россиянин мечтает уволиться с работы в день получения зарплаты. При этом большая часть граждан не реже чем раз в месяц думают о смене деятельности. Чаще всего их не устраивает размер получаемого дохода.

Исследование провели специалисты онлайн-университета Skypro. В опросе приняли участие 1043 респондента в возрасте от 18 лет, пишет «Лайф».

Участники опроса сообщили, что мечтают об увольнении, когда получают зарплату (26%), когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно, когда получают задание, которое не нравится, когда ругает начальник, когда наступают проблемы в жизни, а 8% – когда на улице плохая погода.

Однако решиться на увольнение готовы лишь 10% опрошенных. Большинство все же не хотят кардинально менять рабочую обстановку из-за отсутствия налаженных связей, нежелания учиться с нуля, страха потери стабильности, высокой стоимости обучения и его длительной продолжительности.

«Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита. 10%, 9% и 9% из них задумываются об этом ежедневно. Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта: среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно», – говорится в исследовании.

35% опрошенных признались, что их не устраивает зарплата. Затем среди причин недовольства идут продолжительность рабочего дня, местоположение офиса, а также отсутствие возможности самореализации и плохой руководитель.

Москва, Зоя Осколкова

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