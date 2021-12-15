Россияне назвали декабрь самым сложным месяцем в году

63% жителей России назвали декабрь самым сложным месяцем в году. По мнению россиян, накопившийся к концу года стресс и усталость усугубляются необходимостью подготовки к праздникам.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек, передает RT. Они назвали самый сложный месяц, причины, которые делают его таковым, а также способы, которые помогают справиться с навалившимся объемом задач.

В первую очередь сложным декабрь делают увеличившееся число различных дел, частая смена погоды, возросшее количество работы. Трудностей этому месяцу, по словам респондентов, прибавляют задачи по подготовке к Новому году.

Более трети (34%) россиян признались, что никак не пытаются справиться с усталостью и ждут, когда негативное состояние пройдет само собой. Еще 27% опрошенных стараются больше отдыхать от работы, а 22% отвлекаются с помощью прогулок. 17% принимают витамины, 16% поручают часть день членам семьи, 8% и 4% опрошенных налегают на спорт и медитацию соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

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