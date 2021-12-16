С каждым годом в России находят все меньше пропавших без вести

Согласно данным МВД, в России находят только каждого пятого пропавшего без вести. При этом на протяжении последних трех лет доля найденных среди общего числа пропавших людей снижается.

Так в 2019 году в стране было объявлено в розыск почти 50 тысяч человек. Нашли из них только 15,3 тысячи – это 31%, следует из проведенного РИА «Новости» анализа открытых данных, которые МВД России ежеквартально публикует на своем сайте.

В 2020 году в розыске оказались чуть меньше 42 тысяч россиян, 9,5 тысячи (23%) из них нашли. За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч граждан. Обнаружили 6,5 тысяч (17%).

Отмечается, что статистка МВД по найденным объединяет погибших и тех, кого обнаружили живыми.

По числу пропавших людей с 2019 года лидирует столица, где разыскивают 6827 человек, затем идут Подмосковье (5023), Чечня (4984), Иркутская область (3421) и Красноярский край (3343).

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»