На сайте госуслуг появится более 100 новых сервисов в 2022 году

Правительство России расширит список сервисов на сайте «Госуслуги». С 2022 года для граждан и организаций будут доступны более 100 услуг. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме, поясняется на сайте правительства РФ. Так, на портале госуслуг можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ, зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники, а также получить различные лицензии и разрешения.

Кроме того, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные услуги. К примеру, будут доступны такие услуги, как аттестация школьных учителей, оформление заявок на соцобслуживание, предоставление бесплатного жилья, согласование перепланировки в квартире, выдача разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

«Изменения направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате», – прокомментировал глава кабмина РФ на сегодняшнем совещании с вице-премьерами.

Москва, Наталья Петрова

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