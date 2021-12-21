Каждый пятый житель России хочет вернуть летнее и зимнее время

Пятая часть людей, живущих в России, выступают за возвращение к переходу на летнее и зимнее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SuperJob.

«20% россиян считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов – зимой на зимнее время, а летом – на летнее», – сообщили аналитики по итогам проведенного исследования.

Каждый четвертый (26%) доволен нынешним положением вещей и хочет оставить в силе постоянное зимнее время. 7% респондентов хотели бы жить по летнему времени, передает «Газета.ru».

«35% респондентов заявили, что им не важно, по какому времени жить, – летнему или зимнему», – рассказали специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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