Путин пообещал развитие инфраструктуры в российских селах

Подзадачи в рамках нацпрограмм развития инфраструктуры в большей степени сориентированы на работу в сельской местности. Деревни и села ожидают большие поступления средств на создание комфортных условий жизни, пообещал президент РФ Владимир Путин.

В ходе ежегодной пресс-конференции у российского лидера спросили, изменится ли ситуация в сельской местности. Там часто нет элементарных условий для жизни, как канализации, но уже проведен интернет. Путин заверил, что условия для жизни будут создавать.

«Конечно, наша деятельность должна отражаться на социальном настроении людей, которые обеспечивают страну необходимым набором продуктов. В рамках нацпрограммы по развитию инфраструктуры предусмотрены средства, и опережающими темпами они будут выделяться именно для сельской местности», – заверил глава государства.

Он напомнил, что в России действует программа реновации школ, которая затронет и села, деревни. Жителей села обеспечат всем необходимым, в том числе и интернетом.

«Интернет тоже надо обеспечить, чтобы люди могли получать образование и пользоваться различными услугами даже в отдаленных пунктах или в маленьких поселения», – сказал Владимир Путин.

Москва, Наталья Рязанова

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