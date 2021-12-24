Коронавирус, рост цен и QR-коды: жители России выбрали главные слова года

Россияне назвали главные слова 2021 года. Ими, по мнению жителей РФ, стали «коронавирус», «рост цен» и «QR-коды», свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За вариант «коронавирус» проголосовали 38% респондентов. «Рост цен» выбрали 34% опрошенных, а слово «QR-коды» – 28%.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве сообщил, что россияне также включили в список слов года «вакцину», «снижение доходов», «маски» и «дистанционное обучение».

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в декабре 2021 года среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Москва, Наталья Петрова

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