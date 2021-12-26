В МВД сообщили, когда начнут выдавать электронные паспорта

Выдачу электронных паспортов в России планируют начать в январе 2023 года. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электронный паспорт будет иметь вид пластиковой карты, содержащей отпечатки пальцев, необходимые данные и фотографию гражданина. Желающие смогут добавить электронную подпись.

Электронный паспорт будет иметь тот же статус, что и действующий сейчас бумажный. В данный момент прорабатываются детальные требования к порядку оформления этого удостоверения личности. При этом в МВД уверяют, что способ подачи заявления на выдачу паспорта не изменится.

Отметим, что в наступающем году предполагается перевести в электронный вид регистрацию по месту жительства несовершеннолетних, а в 2023 году планируется ввести данный способ регистрации для всех категорий.

Москва, Игорь Юров

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