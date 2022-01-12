Более трети россиян не одобряют введение электронных паспортов

Лишь каждый седьмой житель России готов перейти на электронный паспорт полностью, а каждый десятый до сих пор не определился со своим мнение по вопросу электронных документов. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Большая часть опрошенных – 38% – считают, что нужно сохранить и электронные, и бумажные документы. Почти столько же (37%) считают, что личные документы должны остаться в бумажном формате и переводить их в электронный вид не следует. 11% участников исследования еще не сформировали своего мнения по этому вопросу и затруднились ответить», – сообщает РБК со ссылкой на исследование.

Чаще всего против электронных паспортов выступают люди старше 35 лет (40%). При этом среди россиян в категории до 34 лет больше сторонников нововведения (19%). Полностью перейти на электронный документ без сохранения бумажного аналога готовы лишь 14%.

Кроме того, россияне выступили за оцифровку полиса ОМС (36%), свидетельств об ИНН и СНИЛС (по 34%), медицинской карты и водительского удостоверения (по 27%), а также свидетельства о рождении (25%).

В декабре 2021 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что тремя пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта станут Москва, Московская область и Татарстан. Выдача электронных паспортов начнется с начала 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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