Минцифры заявило о снятии всех разногласий по введению цифровых паспортов

Минцифры России урегулировало все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. На этой неделе документ внесут на рассмотрение в администрацию президента. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Сняли все разногласия… Все урегулировали», – отметил министр (цитата по РИА «Новости»).

Документ будет представлять собой смарт-карту с персональной информацией и биометрическими данными владельца, в том числе отпечатками пальцев двух рук. По желанию владельца карта будет содержать электронную подпись.

К электронному документу также привяжут мобильное приложение с QR-кодом. В некоторых случаях он может заменить карту. Перечень таких случаев утвердит правительство. К примеру, это покупка алкоголя, когда гражданам требуется подтвердить возраст.

Выдачу электронные паспортов планируют начать в трех российских регионах до конца 2022 года. Замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной. Пилотными регионами для введения электронных паспортов могут стать Москва, Подмосковье и Татарстан. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, конкретные регионы перечислит президент в своем указе, который, как ожидается, будет опубликован до конца года, пишет «Парламентскя газета».

Москва, Наталья Петрова

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