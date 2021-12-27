Цифровые паспорта начнут выдавать в трех регионах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что тремя пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта станут Москва, Московская область и Татарстан. Такое решение приняло правительство. Выдача электронных паспортов начнется с начала 2023 года, подтвердил он.

Вице-премьер добавил, что технические испытания электронных компонентов паспорта – микрохемы и бланка – уже проведены, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», электронный паспорт будет иметь вид пластиковой карты, содержащей отпечатки пальцев, персональные данные и фотографию гражданина. Желающие смогут внести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения, а также добавить электронную подпись.

Электронный паспорт будет иметь тот же статус, что и действующий сейчас бумажный. Получать электронные паспорта граждане будут, как и бумажный документ, с 14 лет. Замена стандартного документа на смарт-карту будет добровольной.

Москва, Наталья Петрова

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